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Apple в 2025 году полностью завершит продажи iPhone с Lightning в ЕС

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iPhone 14 и 14 Plus исчезнут из магазинов Apple в ЕС, о чем сообщают зарубежные источники.

Apple в 2025 году полностью завершит продажи iPhone с Lightning в ЕС

Apple планирует убрать из продажи модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus в странах Европейского Союза, так как это последние устройства с портом Lightning.

Согласно информации, Apple собирается изъять из своего интернет-магазина и физических магазинов также модель iPhone XE.

Это решение связано с директивой ЕС, которая требует, чтобы все мобильные телефоны и другие устройства имели универсальный зарядный порт — USB-C.

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