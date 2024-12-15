Apple в 2025 году полностью завершит продажи iPhone с Lightning в ЕС

iPhone 14 и 14 Plus исчезнут из магазинов Apple в ЕС, о чем сообщают зарубежные источники.

Apple планирует убрать из продажи модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus в странах Европейского Союза, так как это последние устройства с портом Lightning.

Согласно информации, Apple собирается изъять из своего интернет-магазина и физических магазинов также модель iPhone XE.

Это решение связано с директивой ЕС, которая требует, чтобы все мобильные телефоны и другие устройства имели универсальный зарядный порт — USB-C.