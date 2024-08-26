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Apple уверена в успехе флагманских iPhone и не рассчитывает на базовые модели

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Корпорация Apple ожидает высоких продаж новых флагманских iPhone, сообщают инсайдеры из корейского издания The Elec.

Компания заказала 59,8 миллиона модулей перископической линзы для моделей iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Кроме того, было заказано 30,3 миллиона устройств без новой линзы, скорее всего, для базовых моделей iPhone 16 и 16 Plus.

Таким образом, две трети новых смартфонов будут флагманами iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Наименее оптимистично Apple смотрит на продажи iPhone 16 Plus, который будет стартовым устройством без флагманских функций; его доля составит лишь около шести процентов.

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