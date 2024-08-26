Apple уверена в успехе флагманских iPhone и не рассчитывает на базовые модели

Корпорация Apple ожидает высоких продаж новых флагманских iPhone, сообщают инсайдеры из корейского издания The Elec.

Компания заказала 59,8 миллиона модулей перископической линзы для моделей iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Кроме того, было заказано 30,3 миллиона устройств без новой линзы, скорее всего, для базовых моделей iPhone 16 и 16 Plus.

Таким образом, две трети новых смартфонов будут флагманами iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

Наименее оптимистично Apple смотрит на продажи iPhone 16 Plus, который будет стартовым устройством без флагманских функций; его доля составит лишь около шести процентов.