Apple установит OLED-дисплеи в некоторые модели iPad, начиная со следующего года

Apple планирует внедрить технологию OLED-дисплеев в некоторых моделях iPad в следующем году, после недавнего внедрения технологии мини-светодиодов в своем топовом 12,9-дюймовом iPad Pro.

В отчете со ссылкой на отраслевые источники утверждается, что Apple будет использовать OLED-дисплеи вместо ЖК-дисплеев в некоторых моделях iPad, начиная с 2022 года. В отчете не указывается, какие модели iPad перейдут с ЖК-дисплея на технологию OLED, но заслуживает доверия аналитик Apple Минг Чи Куо сообщил, что iPad Air среднего класса будет обновлен как минимум с OLED-дисплеем в следующем году.

Apple в настоящее время использует OLED-дисплеи для iPhone более высокого класса и всех моделей Apple Watch, в то время как остальные семейства продуктов продолжают использовать ЖК-технологию. OLED-дисплеи в продуктах Apple в настоящее время поставляются Samsung и LG, и ETNews считает, что эти два поставщика также будут поставлять OLED-дисплеи для будущих iPad.

В прошлом месяце Apple представила новый 12,9-дюймовый iPad Pro с технологией mini-LED, который по сравнению с ЖК-дисплеем обеспечивает более глубокий черный цвет, улучшенную контрастность и более высокую яркость. Ожидается, что Apple продолжит внедрение технологии мини-светодиодных дисплеев в новых моделях MacBook Pro уже в этом году.

Источник — Астера.