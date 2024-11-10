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Apple усиливает защиту данных в iOS 18.1: новые меры безопасности для iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

В обновлении iOS 18.1 Apple представила новую функцию, которая повышает безопасность данных пользователей. Теперь iPhone будет автоматически перезагружаться после длительного периода бездействия, что затруднит доступ к устройству для хакеров и правоохранительных органов.

Функция переводит телефон в режим «до первого разблокирования» после определённого времени бездействия, что означает, что устройство можно будет разблокировать только после ввода пароля или подтверждения личности с помощью биометрии. Это дополнение значительно усложняет попытки несанкционированного доступа к данным.

Эксперты в области цифровой криминалистики отмечают, что нововведение может создать трудности для правоохранительных органов, так как устройства с iOS 18.1 могут стать недоступными для анализа, если они остаются заблокированными в течение продолжительного времени.

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