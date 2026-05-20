Главная » Новости

Apple усилила работу над технологией раннего выявления диабета для Apple Watch

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple усилила работу над технологией раннего выявления диабета для Apple Watch

Компания Apple проводит внутреннюю реорганизацию инженерных и дизайнерских подразделений для ускорения разработки перспективных устройств. Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Изменения затронули проект неинвазивного глюкометра, который в будущем может быть интегрирован в Apple Watch. Технология предназначена для контроля уровня глюкозы без проколов кожи и рассматривается как один из ключевых проектов компании в сфере профилактики диабета.

Разработку курирует вице-президент Цзунцзянь Чен, команда которого ранее занималась созданием фирменных модемов Apple. За качество и надёжность новых устройств теперь отвечает Кейт Бержерон, ранее руководившая направлением продуктового дизайна.

По данным Bloomberg, компания также продолжает работу над рядом других проектов, включая домашнего робота, умные очки и юбилейную версию iPhone с дисплеем, изогнутым по всем четырём сторонам.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.