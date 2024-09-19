Apple улучшила ремонтопригодность iPhone 16

Apple представила новые возможности, которые делают ремонт iPhone 16 проще и доступнее. Теперь владельцы смогут легче заменять детали благодаря обновленной программе самостоятельного ремонта и новому дизайну.

Одним из главных изменений стало крепление аккумулятора. Раньше батарея была приклеена, что затрудняло ее замену. Теперь используется специальный клей, который теряет свои свойства при низком напряжении, что значительно упрощает процесс.

Также в новой операционной системе iOS 18 появилась функция «Помощник по ремонту», позволяющая пользователям и специалистам настраивать компоненты прямо на телефоне. Например, теперь можно настраивать камеру TrueDepth без подключения к компьютеру.

Камеру TrueDepth на iPhone 16 можно будет заменить на аналогичную от другого устройства. Для модели iPhone 16 Pro доступ к некоторым компонентам стал проще. Новый инструмент Apple Diagnostics for Repair помогает выявлять проблемы и определять, какие детали нужно заменить.

Компания также улучшила поддержку бывших в употреблении и сторонних запчастей. Теперь такие компоненты можно будет официально калибровать через облачные сервисы Apple.

Хотя сторонние детали не получат полноценной калибровки, iPhone 16 будет пытаться их активировать для нормальной работы. В будущих обновлениях ожидаются дополнительные функции для сторонних дисплеев и аккумуляторов.

Ранее программа самостоятельного ремонта сталкивалась с высокими ценами на оригинальные запчасти, но теперь владельцы смогут использовать более доступные варианты, не теряя функциональности своих устройств.