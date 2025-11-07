Apple указала на противоречия в правилах ЕС для App Store по DSA и DMA

Apple направила письмо в Европейскую комиссию (ЕК), в котором выразила критику в отношении недавних проверок соответствия App Store требованиям Закона о цифровых услугах (DSA) на фоне обязательств, наложенных на компанию Законом о цифровых рынках (DMA).

ЕК запросила у Apple информацию о выявлении мошеннического контента, мерах по снижению риска финансового мошенничества в приложениях и процедуре проверки идентичности компаний. Отдельно комиссия запросила сведения о политиках защиты несовершеннолетних. Все запросы проводились в рамках проверки соблюдения требований DSA.

В письме вице-президента Apple по юридическим вопросам Кайла Андира содержались ответы на все вопросы комиссии, однако он также отметил противоречие между требованием защищать пользователей в App Store и обязанностью внедрять функции sideloading, на которые не распространяются те же меры защиты.

Андир подчеркнул, что «трудно согласовать» расследования DSA с «агрессивной интерпретацией и применением» DMA и что проверка защитных мер App Store «не поддается логике» в контексте требований DMA. Он отметил, что ЕК необходимо применять DSA и DMA последовательно, а не как отдельные нормативы.

Apple указывает на несоответствие: с одной стороны, компания обязана защищать пользователей, включая детей, от мошенничества и вредного контента, с другой — DMA требует создавать функции, которые повышают риск мошенничества вне App Store. Это создаёт регуляторную ситуацию, при которой пользователи iOS и iPadOS могут оказаться под угрозой, если используют сторонние приложения или переходят по внешним ссылкам.

DSA требует от крупных онлайн-платформ защиты от дезинформации, кибернасилия, угроз для несовершеннолетних, а также борьбы с мошенничеством и незаконным контентом. DMA, в свою очередь, обязывает Apple поддерживать альтернативные маркетплейсы и соблюдать правила совместимости, что, по мнению компании, снижает уровень безопасности и приватности.

По данным Apple, команда App Review в 2024 году удалила 37 000 приложений за мошенничество, отклонила 115 000 приложений за небезопасный пользовательский опыт и 320 000 приложений за копирование, спам или вводящие пользователей в заблуждение функции. Кроме того, 139 000 регистраций разработчиков были отклонены, а 146 000 аккаунтов разработчиков закрыты из-за подозрений в мошенничестве.