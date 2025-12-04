Apple убрала экс-главу ИИ Джаннандреа из списка руководства

Компания Apple обновила страницу с информацией об исполнительном руководстве и исключила из неё Джона Джаннандреа, который покинет компанию весной следующего года. Ранее сообщалось, что он сложит полномочия руководителя направления искусственного интеллекта и до ухода будет работать в статусе консультанта.

О предстоящем выходе на пенсию Джаннандреа стало известно в начале недели, после чего изменения оперативно появились и на официальном сайте. Новым вице-президентом Apple по ИИ назначен бывший корпоративный вице-президент Microsoft Амар Субраманья, который будет подчиняться главе направления программного обеспечения Крейгу Федериги. В настоящее время его кандидатура ещё не отображена в структуре руководства.

Часть подразделений, ранее находившихся в ведении Джаннандреа, включая инфраструктуру искусственного интеллекта, поиск, а также направление знаний и данных, переданы под управление Сабиха Хана и Эдди Кью.

Джаннандреа присоединился к Apple в 2018 году, заняв пост старшего вице-президента по машинному обучению и стратегии в сфере ИИ. В зоне его ответственности находились разработки Siri, Core ML и другие проекты, связанные с искусственным интеллектом. До перехода в Apple он работал в Google, где занимал должность старшего вице-президента по инженерным решениям.

Решение о его уходе было принято на фоне сложностей, возникших после презентации iOS 18. Компания объявила о новых возможностях Siri на WWDC, использовала ещё не реализованные функции для продвижения iPhone 16, однако весной 2025 года сообщила о переносе запуска обновлённой версии голосового помощника на год. Бывшие сотрудники ИИ-направления указывали на сочетание управленческих и организационных факторов, повлиявших на развитие Siri. Официальных комментариев по этому поводу Apple не давала, но в марте Джаннандреа был отстранён от руководства Siri, а в апреле выведен из проектов, связанных с робототехникой.