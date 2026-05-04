Apple убрала базовую версию Mac mini на 256 ГБ из линейки

Компания Apple прекратила выпуск Mac mini с накопителем 256 ГБ и ценой около 600 долларов. Теперь стартовая конфигурация устройства начинается с версии на 512 ГБ стоимостью примерно 800 долларов.

По сообщениям, такое изменение связано с ростом нагрузки на производство и перераспределением спроса: пользователи чаще выбирали модификации с увеличенным объёмом объединённой памяти для работы с локальными ИИ-моделями, что повысило интерес к более дорогим конфигурациям.

Также отмечается влияние общей ситуации на рынке памяти, из-за которой базовая версия с меньшим накопителем стала менее выгодной для производства.

На отдельных рынках за пределами США стоимость устройства выросла. В ОАЭ цена базовой версии увеличилась примерно с 2500 до 3340 дирхамов (около 51–68 тысяч рублей по текущему курсу). В Европе стоимость достигает примерно 950 евро (около 83 тысяч рублей). В российской рознице, по данным ретейла, устройства из оставшихся партий продаются дороже прежнего уровня, а версия с 512 ГБ оценивается ещё выше.