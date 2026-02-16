Apple тестирует iPhone в формате «флип» для возможного выхода в 2027 году

Apple, планирующая выйти на рынок складных смартфонов в этом году с запуском iPhone Fold, также рассматривает разработку устройства в стиле «флип», аналогичного Samsung Galaxy Z Flip 7 и Motorola Razr 60. По данным Bloomberg, компания уже провела внутренние тесты прототипа складного iPhone в формате «ракушки», который часто называют iPhone Flip. Массовое производство пока не утверждено.

Ранее источники в отрасли сообщали, что Apple изучает квадратный «флип»-дизайн, демонстрируя интерес к различным форм-факторам складных устройств. Такой смартфон будет ориентирован на пользователей, которым важна компактность и удобство переноски, поскольку в сложенном виде он занимает меньше места по сравнению с классическим книжным форматом.

По оценкам аналитиков, потенциальный запуск iPhone Flip может состояться не ранее 2027 года, хотя точные сроки зависят от готовности технологий и реакции рынка на первый складной iPhone. Первый складной iPhone ожидается в книжном формате с большим экраном для продуктивности, тогда как «флип»-вариант предложит более портативный опыт, соответствующий существующим компактным складным флагманам. Такая стратегия позволяет Apple охватывать разные предпочтения пользователей, не ограничиваясь одной категорией складных устройств.