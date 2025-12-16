Apple тестирует iOS 26.3 с новыми функциями для упрощения переноса данных и уведомлений

Компания Apple начала тестирование iOS 26.3, следующей версии iOS 26, которая ожидается к выпуску примерно в январе. Поскольку испытания проходят в праздничный период, обновление получилось небольшим и включает меньше новых функций, чем предыдущие бета-версии.

Одним из новшеств стал упрощённый перенос данных на Android. В iOS 26.3 пользователи могут разместить iPhone рядом с Android-устройством для запуска процесса передачи. При этом можно перенести фотографии, сообщения, заметки, приложения, пароли, номер телефона и другие данные без необходимости установки отдельного приложения. При этом информация о здоровье, устройства, подключённые по Bluetooth, а также защищённые элементы, например заблокированные заметки, не передаются. Google также реализовал аналогичную функцию для переноса данных с Android на iPhone, что делает процесс двусторонним.

Появилась функция «Переадресация уведомлений», позволяющая пересылать входящие уведомления с iPhone на сторонние носимые устройства, например Android-смарт-часы. Настройка расположена в разделе уведомлений приложения «Настройки». Передача уведомлений возможна только на одно устройство, поэтому при включении этой функции Apple Watch не будет получать уведомления. Новая функция доступна только в странах Европейского союза.

В разделе персонализации экрана блокировки появился отдельный блок «Погода». Ранее Apple объединяла настройки погоды и астрономии, теперь Weather вынесен в отдельную категорию. Доступны три готовых варианта обоев с разными шрифтами времени и виджетами погоды, чтобы пользователи могли оценить возможности нового оформления.