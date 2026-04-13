Apple тестирует четыре варианта оправ для смарт-очков N50

По данным колумниста Bloomberg Марка Гурмана, компания Apple рассматривает несколько вариантов дизайна оправ для устройства N50 — облегчённой версии смарт-очков без встроенного дисплея.

Сообщается, что устройство будет оснащено камерами, обновлённой версией голосового ассистента Siri, динамиками для воспроизведения звука, а также глубокой интеграцией с iPhone.

Внутри компании тестируются четыре варианта оправ: классический дизайн в стиле Wayfarer, версия с более вытянутыми линзами, вариант с крупными круглыми линзами и более компактный вариант с овальными или округлыми формами. В качестве материалов рассматривается ацетат целлюлозы. Также обсуждаются цветовые варианты, включая чёрный, синий и тёмно-коричневый.

Отмечается, что одной из задач разработки является формирование узнаваемого дизайна устройства в линейке носимой электроники компании.

