Apple Store временно недоступен перед стартом предзаказов iPhone 17

Онлайн-магазин Apple временно закрыт перед началом предзаказов новых моделей iPhone — iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro. Предзаказы начнутся в 5:00 по тихоокеанскому времени США.

На сайте Apple в США отображается сообщение: «Почти готовы для вас. Предзаказ начинается в 5:00 PDT. До скорой встречи». В последние годы Apple проводит предзаказы в 5:00 утра вместо привычных 12:01 ночи по тихоокеанскому времени.

Предзаказать iPhone 17 смогут клиенты более чем в 40 странах и регионах, включая Австралию, Канаду, Китай, Францию, Германию, Индию, Японию, Мексику, ОАЭ, Великобританию и США.

iPhone 17 будет доступен в цветах Lavender, Sage, Mist Blue, White и Black с объёмом памяти 256 и 512 ГБ. iPhone Air появится в Sky Blue, Light Gold, Cloud White и Space Black с вариантами 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max выйдут в цветах Silver, Cosmic Orange и Deep Blue с памятью 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Pro Max получит эксклюзивную версию на 2 ТБ.

Стартовые цены новых устройств составляют: iPhone 17 — 799 долларов, iPhone Air — 999 долларов, iPhone 17 Pro — 1 099 долларов, iPhone 17 Pro Max — 1 199 долларов. После предзаказов официальная продажа начнётся в пятницу, 19 сентября.