Apple столкнулась с дефицитом материалов для будущих чипов на фоне роста ИИ

Компания Apple испытывает трудности с обеспечением поставок ключевых материалов для производства будущих чипов из-за глобального дефицита, возникшего на фоне бурного развития технологий искусственного интеллекта, сообщает Nikkei Asia.

Речь идет о высококачественном стекловолоконном полотне, которое используется при изготовлении печатных плат и подложек чипов для iPhone и других устройств. Наиболее технологичные виды этого материала практически полностью выпускает японская компания Nitto Boseki. Apple начала применять продукцию этого производителя задолго до резкого роста спроса со стороны ИИ-сектора, однако в последние годы к тем же поставкам активно подключились Nvidia, Google, Amazon, AMD и Qualcomm, что значительно увеличило нагрузку на производственные мощности.

В попытке снизить риски Apple предприняла ряд нестандартных шагов. Осенью прошлого года компания направила сотрудников в Японию и разместила их на предприятии Mitsubishi Gas Chemical, которое производит материалы для подложек и использует стекловолокно Nitto Boseki. Также, по данным издания, Apple обращалась за поддержкой к представителям японских властей для обеспечения стабильных поставок.

Параллельно корпорация пытается сертифицировать альтернативных поставщиков, однако этот процесс продвигается медленно. Apple взаимодействует с небольшими китайскими производителями стекловолокна, включая Grace Fabric Technology, а также привлекла Mitsubishi Gas Chemical к контролю качества. Компании из Тайваня и Китая также пытаются нарастить выпуск, но источники в отрасли отмечают сложности с достижением необходимого уровня стабильности и точности.

Стекловолокно должно быть исключительно тонким, однородным и не содержать дефектов, поскольку оно находится внутри подложки чипа и не подлежит замене после сборки. По этой причине крупные производители микросхем не готовы использовать материалы более низкого качества даже временно.

Apple рассматривала возможность применения менее продвинутого стекловолокна как временного решения, однако это потребовало бы длительных испытаний и не позволило бы существенно улучшить ситуацию с поставками для продукции, запланированной на 2026 год. Аналогичные сложности, по данным источников, затрагивают и других участников рынка полупроводников.