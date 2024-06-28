Apple станет официально поддерживать неофициальные запчасти для iPhone

Apple опубликовала на своем сайте важную информацию о ремонте iPhone. Теперь компания не будет ограничивать функциональность смартфона, если пользователь решит заменить аккумулятор или экран на неоригинальные запчасти.

Одной из основных изменений является то, что на неоригинальных дисплеях iPhone будет работать функция True Tone. Ранее эта функция была доступна только на оригинальных дисплеях и помогала определить, была ли замена экрана.

Теперь пользователи смогут активировать функцию True Tone на неоригинальных дисплеях для достижения наилучшей производительности. Также будет возможность отключить эту функцию, если дисплей не работает должным образом.

Второе изменение связано с неоригинальными аккумуляторами. При замене аккумулятора на неоригинальный, iPhone будет продолжать отображать информацию о его остаточной емкости в настройках.

Ранее эта функция автоматически отключалась, если использовался несертифицированный аккумулятор. Apple отметила, что показатели остаточной емкости могут быть неточными при использовании неоригинальных аккумуляторов.

Но стоит отметить, что в настройках iPhone будет отображаться информация о запчастях, подлинность которых невозможно проверить. Это касается как экранов, так и аккумуляторов. Это позволит покупателям б/у устройств определить, использовались ли оригинальные запчасти или сторонние при ремонте.