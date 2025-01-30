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Apple сотрудничает с SpaceX и T-Mobile для подключения iPhone к Starlink

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Компания Apple работает над улучшением спутниковой связи для iPhone, сотрудничая с SpaceX и T-Mobile. По данным Bloomberg, это партнёрство позволит пользователям iPhone подключаться к спутниковой сети Starlink.

T-Mobile уже начала тестировать эту функцию для ограниченного числа пользователей на устройствах с iOS 18.3.

На данный момент функция находится в бета-тестировании и позволяет отправлять текстовые сообщения через спутник из практически любого места. T-Mobile сообщила, что для использования этой функции необходимо обновить операционную систему.

Хотя сейчас поддерживаются только текстовые сообщения, в будущем планируется добавить возможность голосовых вызовов и передачи данных. Ожидается, что доступ к функции будет доступен всем пользователям в конце года.

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