Apple сотрудничает с LG для разработки iPad и MacBook со складными OLED-дисплеями и ультратонким защитным стеклом

Согласно отчету The Elec , Apple сотрудничает с LG для разработки складной OLED-панели с ультратонким защитным стеклом для будущих моделей iPad и MacBook.

В отчете поясняется, что в этом году LG Display поставит HP 17-дюймовые складные 4K OLED-панели, предназначенные для складных ноутбуков с 11-дюймовым дисплеем в закрытом состоянии. Компания LG Display обладает растущим опытом в области складных OLED-дисплеев, поставив 13,3-дюймовую панель дисплея для Lenovo ThinkPad X1 Fold.

Elec утверждает, что наряду со складной OLED-панелью для ноутбуков HP Apple сотрудничает с LG Display «для разработки еще одной складной OLED-панели». Предполагается, что в этой панели будет использоваться сверхтонкое защитное стекло вместо полиимида, которое в настоящее время используется в большинстве других складных дисплеев.

Отчет является вторым достоверным признаком цепочки поставок Apple о том, что большие складные устройства находятся в разработке, поскольку заявление The Elec , похоже, совпадает с недавним отчетом аналитика дисплеев Росса Янга , в котором говорится, что Apple изучает складные ноутбуки с полным экраном. с дисплеями размером около 20 дюймов.

Янг сказал, что эти устройства могут сформировать совершенно новую категорию продуктов для Apple и привести к продукту двойного назначения, потенциально способному работать как ноутбук с полноразмерной экранной клавиатурой в сложенном виде и как монитор в развернутом виде и использовать с внешняя клавиатура. Янг добавил, что устройства имеют разрешение 4K или выше при размерах, которые исследует Apple.

В то время как Янг описал устройство как «складной ноутбук», в то время казалось правдоподобным, что полноэкранное устройство на самом деле может быть складным iPad Pro , и сегодняшний отчет The Elec разъясняет, что панель дисплея в разработке подходит как для планшетов, так и для ноутбуков.

По словам Янга, сроки запуска складного ноутбука Apple «вероятно позже» 2025 года, а 2026 или 2027 год рассматриваются как разумные варианты.