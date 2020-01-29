Apple сообщила о рекордной квартальной выручке

В американской компании рассказали, что в первом квартале 2020 финансового года, который у них закончился 28 декабря 2019 года, им удалось получить рекордную квартальную выручку.

В отчетный период квартальная выручка Apple составила 91,8 млрд долларов, что на 9% больше. Рост чистой прибыли составил 11% до 22,2 млрд долларов.

Также в отчете отмечается, что на международные продажи пришелся 61% выручки.

На рекордный квартальный доход компании в истории, как было замечено, повлиял высокий спрос на iPhone 11 и iPhone 11 Pro, а также рекордными стали показатели по услугам и носимым устройствам.

С продажи смартфонов компания заработала 55,96 млрд долларов, а подписок было получено 12,7 млрд долларов, а с продажи наушников и часов Apple заработала 10 млрд долларов.

Стоит отметить, что после публикации отчета акции компании выросли на 2%.

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