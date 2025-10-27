Apple сокращает производство iPhone Air из-за низкого спроса

Согласно последним сообщениям, iPhone Air не получил ожидаемого отклика от покупателей, и Apple приняла решение уменьшить объёмы его производства. Первым сигналом стал широкий выбор устройств в магазинах на момент запуска, что указывало на низкий спрос.

На прошлой неделе японская Mizuho Securities сообщила, что компания снизит производство iPhone Air как минимум на один миллион штук. После этого Nikkei сообщил о планах Apple сократить выпуск практически до минимального уровня.

KeyBanc Capital Markets отметил практически полное отсутствие спроса на iPhone Air, что вынудит Apple значительно уменьшить производство. Аналитик Мин-Чи Ку уточнил, что поставщикам предложено сократить мощности более чем на 80% до первого квартала 2026 года, а некоторые компоненты с длительным сроком производства будут сняты с производства к концу 2025 года.

Схожая ситуация наблюдается и у Samsung с Galaxy S25 Edge — компания якобы отменила выпуск следующей модели после низких продаж.

По мнению Ку, слабые продажи iPhone Air показывают, что модели iPhone 17 и 17 Pro уже удовлетворяют большую часть спроса на премиальные смартфоны, оставляя мало места для новых сегментов. Остальные новые iPhone продаются лучше ожидаемого, и их производство Apple увеличивает.

Изначально планировалось три поколения iPhone Air, но планы могут измениться в свете реальных продаж. По слухам, в 2026 году Apple может представить новую форму iPhone, включая складную модель, одновременно с линейкой iPhone 18.