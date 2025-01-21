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Apple сокращает поставки iPhone SE перед выходом обновленной модели

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Поставки текущего поколения iPhone SE, представленного Apple в 2022 году, уменьшаются в фирменных магазинах компании.

Журналист Bloomberg Марк Гурман сообщает, что это связано с ожидаемым дебютом новой версии смартфона, который может состояться весной, вероятно в апреле.

Новый iPhone SE, возможно, получит название iPhone 16E и станет самым значительным редизайном в истории модели. Ожидается, что смартфон будет оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, улучшенной технологией Face ID и портом USB Type-C. Кроме того, он будет поддерживать функции на базе искусственного интеллекта Apple.

Однако обновления предполагают повышение цены нового устройства, которая может составить не менее $499. Сокращение запасов текущей модели указывает на то, что Apple не планирует оставлять её в продаже по сниженной цене после выхода новинки.

Гурман отмечает, что это может быть упущенной возможностью, так как доступный iPhone мог бы привлечь больше покупателей на некоторых рынках.

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