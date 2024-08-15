Apple снимет с продажи iPhone 15 после анонса iPhone 16 из-за ИИ

Журналисты из 9to5Mac пришли к этому выводу, отметив, что iPhone 15 не поддерживает 8 ГБ оперативной памяти и не может работать с нейросетями Apple Intelligence.

По их словам, только модели iPhone 15 Pro и Pro Max будут совместимы с искусственным интеллектом, тогда как базовые версии — нет.

Это может привести к быстрому устареванию iPhone 15 и прекращению его производства сразу после выхода новых моделей этой осенью.

Кроме того, авторы упомянули, что iPhone SE, который должен быть представлен в начале 2025 года и будет стоить менее 500 долларов, станет серьезным конкурентом для iPhone 15, так как также получит поддержку Apple Intelligence.

Журналисты отметили, что обычно смартфоны Apple остаются актуальными несколько лет, однако с iPhone 15 эта тенденция может измениться.