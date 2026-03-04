Apple случайно раскрыла название «MacBook Neo»

На сайте Apple появился документ для регуляторов, упоминающий «MacBook Neo» (модель A3404), что указывает на скорое анонсирование новой недорогой версии MacBook, которое ожидается в эту среду. Пока подробности и изображения устройства отсутствуют.

Ожидается, что MacBook Neo будет использовать чип iPhone, например A18 Pro или A19 Pro, вместо процессора серии M, и получит 12,9‑дюймовый дисплей. Предполагается выпуск в ярких цветах — жёлтом, зелёном, синем или розовом. Эта модель займет место ниже MacBook Air в линейке, а стартовая цена, по прогнозам, составит от 599 до 799 долларов.

Прессу и журналистов, вероятно, допустят к тестированию MacBook Neo на мероприятиях «Apple Experience» в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае в эту среду в 9:00 по восточному времени. Прямой трансляции анонса не будет, информация появится в пресс-релизе на сайте Apple Newsroom.