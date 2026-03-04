Главная » Новости

Apple случайно раскрыла название «MacBook Neo»

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple случайно раскрыла название «MacBook Neo»

На сайте Apple появился документ для регуляторов, упоминающий «MacBook Neo» (модель A3404), что указывает на скорое анонсирование новой недорогой версии MacBook, которое ожидается в эту среду. Пока подробности и изображения устройства отсутствуют.

Ожидается, что MacBook Neo будет использовать чип iPhone, например A18 Pro или A19 Pro, вместо процессора серии M, и получит 12,9‑дюймовый дисплей. Предполагается выпуск в ярких цветах — жёлтом, зелёном, синем или розовом. Эта модель займет место ниже MacBook Air в линейке, а стартовая цена, по прогнозам, составит от 599 до 799 долларов.

Apple случайно раскрыла название «MacBook Neo»

Прессу и журналистов, вероятно, допустят к тестированию MacBook Neo на мероприятиях «Apple Experience» в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае в эту среду в 9:00 по восточному времени. Прямой трансляции анонса не будет, информация появится в пресс-релизе на сайте Apple Newsroom.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.