Apple скорректировала цены в российском App Store

Ранее сообщалось о повышении цен в App Store, однако точнее говорить о корректировке. Например, подписка iCloud на 2 ТБ по-прежнему стоит 600 рублей, но НДС вырос с 20 % до 22 % и включён в стоимость, что фактически снизило доход с продажи.

Некоторые приложения могли подорожать из-за стремления разработчиков сохранить прибыль на фоне общего роста налоговой нагрузки, но часть сервисов для пользователей осталась без изменений. Разницу в начисляемом НДС можно заметить на сравнительных скриншотах за декабрь и текущий период.