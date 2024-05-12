Apple сделает ярче экраны в IPhone 16 Pro и 16 Pro Max

Apple представит в iPhone 16 Pro инновационный экран с адаптивной яркостью, способной автоматически регулироваться в зависимости от окружающих условий освещения.

Согласно последним утечкам от китайского инсайдера Instant Digital, iPhone 16 Pro, который ожидается осенью 2024 года, будет оснащен усовершенствованным дисплеем, способным автоматически адаптироваться к яркости окружающей среды.

Это означает, что экран будет изменять свою яркость, чтобы обеспечить максимально комфортное восприятие контента в любых условиях.

Типичная яркость iPhone 16 Pro составит 1200 нит, что на 20% превышает яркость текущей модели iPhone 15 Pro. Это улучшение значительно повысит читабельность и контрастность изображений на экране, особенно при использовании в ярком освещении или на открытом воздухе.

Кроме того, iPhone 16 Pro будет входить в флагманскую линейку iPhone 16, которая будет представлена вместе с моделями iPhone 16 и 16 Plus.

Все эти устройства получат обновленный дизайн блока камеры, а модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут оснащены дисплеями размером 6,3 и 6,9 дюйма соответственно.

Производительность iPhone 16 Pro будет обеспечиваться фирменным чипом Apple A18 Pro, который обещает значительное повышение скорости и энергоэффективности по сравнению с предыдущими моделями.