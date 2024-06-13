Apple с выходом новых ОС переименовала Apple ID

Важные изменения ожидают пользователей продукции Apple, поскольку компания решила произвести ребрендинг своей учетной записи Apple ID.

С выходом новых операционных систем iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia и watchOS 11, Apple ID будет переименован в Apple Account («Учетная запись Apple»).

Официальная информация об этом была подтверждена самой компанией Apple в пресс-релизе, опубликованном на официальном новостном сайте бренда.

Первые слухи о переименовании Apple ID появились в феврале 2024 года, поэтому это ребрендинг не стал полной неожиданностью для пользователей.

Apple ID является учетной записью, позволяющей получить доступ ко всем сервисам компании, включая iTunes Store, App Store и iCloud. Она обеспечивает связь между различными устройствами Apple и используется во многих сценариях, включая настройку новых устройств, покупки и использование сервисов Apple.

При необходимости пользователю предлагается ввести свои данные Apple ID и пароль для входа в систему и получения доступа к сервисам и личной информации, связанной с учетной записью.

Несмотря на переименование, функциональность учетной записи останется прежней. Некоторые элементы с обозначением Apple ID всё еще будут присутствовать, включая веб-страницу входа в учетную запись Apple ID.

Ожидается, что переход на Apple Account будет завершен к моменту выхода окончательных публичных версий операционных систем в осенний период 2024 года.