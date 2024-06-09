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Apple решила сделать металлическим корпус для батареи iPhone 16

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Информатор Маджин Бу на X опубликовал фотографии аккумуляторного блока iPhone 16, которые демонстрируют неожиданные изменения в его дизайне. Вместо обычной мягкой фольги аккумулятор теперь помещают в металлический корпус.

Apple решила сделать металлическим корпус для батареи iPhone 16

Новый аккумулятор сохраняет привычную форму, но имеет большую емкость — 3597 мАч по сравнению с 3349 мАч у предыдущих моделей iPhone 15. Емкость аккумулятора указана на его металлической поверхности.

Появились предположения о том, что Apple вернулась к использованию жесткого корпуса для аккумуляторов, чтобы более эффективно рассеивать тепло.

Раньше на iPhone 15 возникали проблемы с перегревом, которые частично решались обновлениями программного обеспечения. Ожидается, что аккумулятор новой конструкции поможет еще лучше решить проблему перегрева.

Apple решила сделать металлическим корпус для батареи iPhone 16

С другой стороны использование металлического корпуса занимает больше места внутри, что было одной из причин замены на тонкую пластиковую фольгу в упаковке аккумулятора устройства.

Возможно, внутри аккумулятора также используется новая технология, требующая жесткого корпуса, но без высокого риска взрыва.

Apple решила сделать металлическим корпус для батареи iPhone 16 Apple решила сделать металлическим корпус для батареи iPhone 16

 

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