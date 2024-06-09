Apple решила сделать металлическим корпус для батареи iPhone 16

Информатор Маджин Бу на X опубликовал фотографии аккумуляторного блока iPhone 16, которые демонстрируют неожиданные изменения в его дизайне. Вместо обычной мягкой фольги аккумулятор теперь помещают в металлический корпус.

Новый аккумулятор сохраняет привычную форму, но имеет большую емкость — 3597 мАч по сравнению с 3349 мАч у предыдущих моделей iPhone 15. Емкость аккумулятора указана на его металлической поверхности.

Появились предположения о том, что Apple вернулась к использованию жесткого корпуса для аккумуляторов, чтобы более эффективно рассеивать тепло.

Раньше на iPhone 15 возникали проблемы с перегревом, которые частично решались обновлениями программного обеспечения. Ожидается, что аккумулятор новой конструкции поможет еще лучше решить проблему перегрева.

С другой стороны использование металлического корпуса занимает больше места внутри, что было одной из причин замены на тонкую пластиковую фольгу в упаковке аккумулятора устройства.

Возможно, внутри аккумулятора также используется новая технология, требующая жесткого корпуса, но без высокого риска взрыва.