Apple разрешила разработчикам приложений в Mac App Store прекращать поддержку компьютеров Mac на процессорах Intel

Как сообщается, речь идёт об универсальных приложениях для macOS, требующих версию 13 или более позднюю: теперь такие программы могут отказаться от совместимости с Intel-based моделями Mac. По данным компании, это позволит разработчикам упростить процесс разработки, а также уменьшить размер загружаемых и устанавливаемых на устройство файлов.

При этом приложения, прекратившие поддержку процессоров Intel, больше не будут получать обновления на соответствующих устройствах, однако пользователи смогут продолжать пользоваться последней совместимой версией программы. Ранее подобная возможность для приложений Mac App Store, поддерживающих Intel, не предусматривалась.

Последней версией macOS, способной работать на компьютерах с процессорами Intel, станет macOS Tahoe, тогда как следующая версия — macOS Golden Gate — будет доступна исключительно для устройств на чипах Apple Silicon начиная с M1. Одновременно компания постепенно отказывается от поддержки технологии Rosetta 2, позволяющей запускать приложения, разработанные для Intel, на устройствах с процессорами Apple Silicon: после выхода macOS Golden Gate эта функция перестанет работать для большинства программ, и они не будут запускаться. Исключение сделано для ряда старых нередактируемых игровых проектов, использующих фреймворки, разработанные для Intel-платформы.