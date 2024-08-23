Apple разрешила менять стандартные приложения на iOS и удалять нативные программы

Apple обновит свои сервисы для пользователей в ЕС, о чем компания сообщила на своем официальном сайте.

Как говорится в сообщении, до конца этого года Apple внесет изменения для владельцев iPhone и iPad в Европейском Союзе. Эти обновления связаны с требованиями Европейской комиссии.

Так, пользователи смогут видеть больше информации о разных браузерах, когда выбирают, какой использовать. Это касается тех, у кого Safari стоит по умолчанию.

В новых версиях iOS 18 и iPadOS 18 появится специальный раздел, где можно будет выбрать приложения по умолчанию для звонков, сообщений, навигации и других функций.

Пользователи также смогут удалить такие приложения, как App Store, «Сообщения», «Фото», «Камера» и Safari.