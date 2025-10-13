Apple разрабатывает новые AirPods Pro, AirPods 5 и чип H3

После выпуска AirPods Pro 3 в прошлом месяце Apple уже работает над следующим поколением AirPods Pro, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Пока не ясно, будут ли они называться AirPods Pro 4 или считаться обновлённой версией AirPods Pro 3. Гурман описывает устройство как «новую версию» высококлассных наушников-вкладышей.

Аналитик Минг-Чи Ку ранее сообщил, что AirPods Pro получат более значительные аппаратные обновления в следующем году, включая как минимум одну миниатюрную инфракрасную камеру. По данным источника на платформе Weibo, это может быть премиальная версия AirPods Pro 3, а не полноценная модель AirPods Pro 4, аналогично тому, как стандартные AirPods 4 предлагаются с шумоподавлением и без него.

Гурман также сообщил, что Apple разрабатывает новый чип H3 для беспроводного звука с улучшенным качеством воспроизведения и сниженной задержкой. Вероятно, этот чип будет установлен в будущих AirPods Pro, однако конкретные модели и сроки его дебюта не уточняются.

Кроме того, Apple разрабатывает два варианта AirPods 5. На данный момент AirPods Pro 3 поддерживают мониторинг пульса во время тренировок, но эта функция, по словам Гурмана, не будет реализована в AirPods 5. В будущем компания планирует добавить новые функции для здоровья, включая измерение температуры.

Гурман подтвердил, что Apple рассматривает возможность установки камер в некоторые модели AirPods. По данным Ку, наушники с инфракрасными камерами смогут распознавать жесты в воздухе и обеспечат более тесную интеграцию с Vision Pro.

AirPods Pro 3 и AirPods 4 используют чип H2, представленный в AirPods Pro 2, а наушники AirPods Max пока оснащены H1. По прогнозам Ку, новые AirPods Max начнут массовое производство в 2027 году.