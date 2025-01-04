Главная » Новости

Apple разрабатывает новую версию Magic Mouse с голосовым управлением

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple работает над обновленной версией Magic Mouse, которая может включать голосовое управление.

Хотя эта информация пока не подтверждена, Гурман отметил, что такая функция была бы логичной на фоне развития искусственного интеллекта.

По его словам, новая мышь может иметь микрофон, что позволит пользователям легко взаимодействовать с голосовыми помощниками, такими как Siri, без дополнительных устройств.

Это может сделать управление более удобным, так как доступ к голосовым функциям будет всегда под рукой.

Гурман также отметил, что обновленная Magic Mouse будет уделять внимание эргономике и жестам, что важно, учитывая критику формы оригинальной модели. Ожидается, что вместе с мышью появится и новая клавиатура.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.