Apple разрабатывает новую версию Magic Mouse с голосовым управлением

Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что Apple работает над обновленной версией Magic Mouse, которая может включать голосовое управление.

Хотя эта информация пока не подтверждена, Гурман отметил, что такая функция была бы логичной на фоне развития искусственного интеллекта.

По его словам, новая мышь может иметь микрофон, что позволит пользователям легко взаимодействовать с голосовыми помощниками, такими как Siri, без дополнительных устройств.

Это может сделать управление более удобным, так как доступ к голосовым функциям будет всегда под рукой.

Гурман также отметил, что обновленная Magic Mouse будет уделять внимание эргономике и жестам, что важно, учитывая критику формы оригинальной модели. Ожидается, что вместе с мышью появится и новая клавиатура.