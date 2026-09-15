Apple разрабатывает игровой контроллер для iPhone под брендом Beats

Apple уже больше года работает над игровым контроллером для iPhone, сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман. По его данным, устройство планируют выпустить под брендом Beats, который компания использует в том числе для новых продуктовых экспериментов.

Характеристики контроллера и сроки его выхода пока не раскрываются.

Ранее в бета-версии macOS 26.7 обнаружили упоминания двух игровых контроллеров со стандартной раскладкой кнопок. Позднее эти данные удалили из кода системы. Связаны ли найденные устройства с разработкой Beats, пока неизвестно.