Apple разрабатывает функцию копирования и вставки между iPhone и Windows для пользователей в ЕС

Apple работает над новой функцией, которая обеспечит совместное использование буфера обмена между устройствами на iOS и персональными компьютерами под управлением Windows. Инициатором запроса выступила компания Microsoft, обратившаяся через систему запросов на совместимость, созданную Apple для соответствия требованиям Digital Markets Act Евросоюза. Apple начала рассматривать данный запрос в марте, а 26 июня представила план реализации проекта.

По описанию Microsoft, новая функция должна позволить копировать текст и другой поддерживаемый контент на iPhone и вставлять его непосредственно на компьютере с Windows, и наоборот, — причём без необходимости открывать приложение на переднем плане или выполнять повторяющиеся действия для каждой передачи данных. Синхронизация буфера обмена должна работать как лёгкая, непрерывная функция, а не как операция, требующая ручного управления через приложение.

Предложенное Apple решение позволит iPhone передавать содержимое буфера обмена на подключённое стороннее устройство, например компьютер с Windows, по аналогии с механизмом уведомлений для сторонних носимых устройств, добавленным в ЕС в версии iOS 26.5. Для этого пользователю потребуется один раз предоставить соответствующему устройству разрешение на вставку контента с iPhone; разработчикам, в свою очередь, нужно будет внедрить AccessorySetupKit для получения такого согласия от пользователя в отношении каждого подключаемого устройства.

В настоящее время приложение может считывать содержимое буфера обмена iPhone только при активной работе на переднем плане и при условии, что пользователь предоставляет доступ к буферу обмена при каждом действии копирования или вставки. Для собственных устройств Apple уже реализована функция Universal Clipboard, обеспечивающая копирование и вставку между iOS и macOS. Microsoft указывала, что действующие ограничения не позволяют осуществлять непрерывную фоновую синхронизацию содержимого буфера обмена между iPhone и компьютером или другим подключённым устройством.

По заявлению Apple, реализация функции межплатформенного копирования и вставки представляет собой значительный объём инженерной работы, завершение которой ожидается к осени 2027 года. Первоначально функция будет доступна разработчикам в тестовой бета-версии, а её публичный релиз, в случае завершения разработки к концу осени 2027 года, может состояться не ранее начала 2028 года. Вероятнее всего, данная функция будет доступна только пользователям iPhone и Windows на территории Евросоюза, хотя не исключается и возможность её внедрения по всему миру.

Ранее Apple уже распространяла на все страны ряд функций, изначально введённых в соответствии с требованиями DMA, — в частности, передачу eSIM между iPhone и устройствами на Android, а также упрощённый перенос данных при переходе между Android и iPhone. Другие функции, такие как сопряжение по типу AirPods и пересылка уведомлений для сторонних носимых устройств, пока внедрены только на территории Евросоюза.