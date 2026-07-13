Apple расширит использование Tap to Pay на iPhone в своих магазинах

Компания Apple намерена расширить применение функции Tap to Pay на iPhone в собственной розничной сети. Данная система, запущенная в 2022 году, позволяет владельцам малого бизнеса и другим продавцам принимать бесконтактные платежи с помощью iPhone без использования дополнительного платежного оборудования — покупателю достаточно приложить к устройству продавца свой iPhone, Apple Watch, банковскую карту или иное средство бесконтактной оплаты, при этом транзакция защищенно проводится через NFC по тому же принципу, что и Apple Pay.

Часть сотрудников розничных магазинов Apple уже получила устройства iPhone 14 для приема платежей через Tap to Pay, а компания постепенно отказывается от использовавшихся ранее Bluetooth-терминалов для банковских карт. Как сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман, теперь Apple планирует пойти дальше и обеспечить большее число сотрудников магазинов новыми устройствами iPhone 16 для расширения использования этой функции.

По его данным, система Tap to Pay на iPhone 14 иногда работает нестабильно и может не поддерживать металлические карты, такие как American Express Platinum или Chase Sapphire Reserve. При этом, как отмечает Гурман, iPhone 16 справляется с этой задачей значительно лучше, что позволяет сотрудникам магазинов отказаться от необходимости носить с собой специализированные платежные терминалы.