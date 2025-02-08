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Apple расширила возможности для самостоятельного ремонта Mac и MacBook Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Apple добавила новые инструменты и запчасти для ремонта компьютеров на базе чипов M4 в свой онлайн-магазин самообслуживания. Теперь пользователи могут приобрести необходимые компоненты для ремонта Mac mini, MacBook Pro (14 и 16 дюймов) и iMac.

В ассортимент входят детали для замены батареи, нижней крышки, вентилятора, USB-C портов, материнской платы и кнопки питания. На сайте доступна функция ввода серийного номера устройства для быстрого подбора совместимых запчастей.

Программа самостоятельного ремонта, запущенная в апреле 2022 года, продолжает развиваться. Apple также обязалась предоставить пользователям из США право на самостоятельный ремонт.

Конкуренты, такие как Lenovo и Microsoft, также работают над упрощением процесса ремонта своей техники, предлагая запасные части и улучшая доступность компонентов.

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