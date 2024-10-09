Apple расширила список устаревших устройств и добавила в него iPhone 6 и последние iPod

Компания Apple добавила последние модели iPod nano и iPod shuffle в список устаревших устройств. Это событие стало знаковым, так как означает конец эры популярных музыкальных плееров.

Последние версии iPod nano (седьмое поколение) и iPod shuffle (четвертое поколение) вышли в 2015 году, а их производство было остановлено в 2017 году. iPod shuffle не имел экрана и предназначался только для воспроизведения музыки, в то время как iPod nano имел небольшой цветной дисплей и компактные размеры — всего 76,5 мм в длину и весил 31 грамм.

Apple считает устройство устаревшим, если с момента прекращения его продаж прошло более 7 лет, после чего сервисные центры могут прекратить его обслуживание.

Кроме iPod, в список устаревших попали и другие устройства, такие как iPhone 6, 12-дюймовый MacBook 2017 года и iPad шестого поколения.