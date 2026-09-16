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Apple раскрыла особенности камер складного iPhone Duo

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Apple раскрыла особенности камер складного iPhone Duo

Складной iPhone Duo получит несколько функций камеры, рассчитанных на использование двух экранов. В режиме Smart Take искусственный интеллект сможет самостоятельно сделать групповой снимок, когда все участники будут готовы, а внешний дисплей позволит человеку перед камерой видеть кадр в реальном времени. Для съёмки детей предусмотрены анимации с персонажами Peanuts.

Apple раскрыла особенности камер складного iPhone Duo

Основная камера включает два 48-мегапиксельных модуля — главный и сверхширокоугольный. Отдельного телеобъектива нет, поэтому оптическое приближение ограничено двукратным зумом. Складная конструкция позволяет устанавливать смартфон без штатива, а селфи можно снимать на основную камеру, используя внешний экран как видоискатель.

Apple раскрыла особенности камер складного iPhone Duo

Смартфон также поддерживает съёмку видео в 4K Dolby Vision с частотой до 120 кадров в секунду и автоматическое удержание объекта в фокусе. При этом часть возможностей моделей Pro, включая ProRAW, ProRes и пространственную съёмку, в iPhone Duo отсутствует.

Apple раскрыла особенности камер складного iPhone Duo

Предзаказы откроются 16 октября, продажи начнутся 23 октября. Цена базовой версии составит около 168,4 тыс. рублей по официальному курсу Банка России на 16 сентября.

Apple раскрыла особенности камер складного iPhone Duo

Apple раскрыла особенности камер складного iPhone Duo

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