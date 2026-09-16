Apple раскрыла особенности камер складного iPhone Duo

Складной iPhone Duo получит несколько функций камеры, рассчитанных на использование двух экранов. В режиме Smart Take искусственный интеллект сможет самостоятельно сделать групповой снимок, когда все участники будут готовы, а внешний дисплей позволит человеку перед камерой видеть кадр в реальном времени. Для съёмки детей предусмотрены анимации с персонажами Peanuts.

Основная камера включает два 48-мегапиксельных модуля — главный и сверхширокоугольный. Отдельного телеобъектива нет, поэтому оптическое приближение ограничено двукратным зумом. Складная конструкция позволяет устанавливать смартфон без штатива, а селфи можно снимать на основную камеру, используя внешний экран как видоискатель.

Смартфон также поддерживает съёмку видео в 4K Dolby Vision с частотой до 120 кадров в секунду и автоматическое удержание объекта в фокусе. При этом часть возможностей моделей Pro, включая ProRAW, ProRes и пространственную съёмку, в iPhone Duo отсутствует.

Предзаказы откроются 16 октября, продажи начнутся 23 октября. Цена базовой версии составит около 168,4 тыс. рублей по официальному курсу Банка России на 16 сентября.