Apple работает над поддержкой игровых контроллеров для Vision Pro

Как сообщил известный журналист и инсайдер Марк Гурман, Apple планирует добавить поддержку игровых контроллеров виртуальной реальности в свою гарнитуру Apple Vision Pro. Для этого компания обратилась к Sony, чтобы улучшить игровые возможности устройства.

Гурман сообщает, что в будущей версии операционной системы visionOS будут поддерживаться сторонние контроллеры для рук, хотя конкретные сроки внедрения пока не известны.

Apple активно сотрудничает с Sony для интеграции контроллеров PlayStation VR2, и работа над этим началась еще в начале года.

Ранее Apple и Sony планировали анонсировать эту функцию в прошлом месяце, но запуск был отложен. Гурман отмечает, что пользователи все еще могут ожидать появления этой функции, если она не будет отменена в последний момент.

Кроме того, Apple разработала прототип стилуса для Vision Pro, который будет похож на Apple Pencil и обеспечит более точное управление.