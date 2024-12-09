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Apple работает над поддержкой игровых контроллеров для Vision Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Как сообщил известный журналист и инсайдер Марк Гурман, Apple планирует добавить поддержку игровых контроллеров виртуальной реальности в свою гарнитуру Apple Vision Pro. Для этого компания обратилась к Sony, чтобы улучшить игровые возможности устройства.

Гурман сообщает, что в будущей версии операционной системы visionOS будут поддерживаться сторонние контроллеры для рук, хотя конкретные сроки внедрения пока не известны.

Apple активно сотрудничает с Sony для интеграции контроллеров PlayStation VR2, и работа над этим началась еще в начале года.

Ранее Apple и Sony планировали анонсировать эту функцию в прошлом месяце, но запуск был отложен. Гурман отмечает, что пользователи все еще могут ожидать появления этой функции, если она не будет отменена в последний момент.

Кроме того, Apple разработала прототип стилуса для Vision Pro, который будет похож на Apple Pencil и обеспечит более точное управление.

 

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