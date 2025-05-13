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Apple провела выпуск tvOS 18.5: без новых функций, но с акцентом на стабильность

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Apple выпустила обновление tvOS 18.5, сосредоточив внимание на улучшении стабильности и надёжности работы устройств Apple TV и HomePod. Обновление не включает новых функций и направлено исключительно на оптимизацию системной работы и устранение потенциальных сбоев.

Apple провела выпуск tvOS 18.5: без новых функций, но с акцентом на стабильность

Обновлённое программное обеспечение также затронуло фирменные колонки HomePod. Как уточняется в материалах компании, цель апдейта — обеспечить бесперебойную работу устройств в повседневном использовании. Пользователям не потребуется вручную активировать какие-либо опции: изменения происходят в фоновом режиме в рамках системы «тихих» обновлений.

tvOS 18.5 подтверждает текущую стратегию Apple — избегать внедрения крупных новшеств в промежуточных релизах, фокусируясь на совершенствовании производительности и системной надёжности. Такой подход особенно важен для тех пользователей, которые ценят стабильность и предсказуемость работы устройств.

Пользователи Apple TV и HomePod могут уже сейчас загрузить обновление через стандартное меню настроек системы.

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