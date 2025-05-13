Apple провела первое обновление безопасности модема C1 в iOS 18.5

Компания Apple выпустила обновление iOS 18.5, в котором реализовано первое исправление безопасности для модема C1 — собственного решения Apple, используемого в модели iPhone 16e. Об этом говорится в официальном документе поддержки безопасности, опубликованном на сайте компании.

Согласно Apple, устранённая уязвимость могла позволить злоумышленнику, обладающему привилегированным доступом к сетевой инфраструктуре, перехватывать передаваемые данные. Речь идёт о так называемой атаке типа «человек посередине», при которой трафик перехватывается и может быть использован для слежки или изменения данных.

Модем C1, являющийся первым модемом разработки Apple, отвечает за обработку сигналов, включая голосовые вызовы, текстовые сообщения и мобильный интернет. В обновлении Apple усилила систему управления состояниями модема, что снижает риск эксплуатации уязвимостей на этапах перехода между внутренними режимами работы.

Выход iOS 18.5 знаменует собой не только первое исправление для модема C1, но и включает ряд других обновлений безопасности. В частности, устранены уязвимости в компонентах обработки изображений, Bluetooth, истории звонков, работе FaceTime, Notes, ProRes и WebKit.

Хотя ни одна из исправленных уязвимостей не была зафиксирована как активно эксплуатируемая, Apple настоятельно рекомендует всем пользователям обновить свои устройства до последней версии iOS для обеспечения безопасности данных.