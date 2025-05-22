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Apple провела обновление списка: iPhone 7 Plus и iPhone 8 стали винтажными

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Компания Apple обновила перечень винтажных и устаревших устройств, ограничив возможности ремонта для ряда старых моделей iPhone и iPad. Об этом сообщает портал MacRumors.

В категорию винтажных устройств включены iPhone 7 Plus, а также две конфигурации iPhone 8 — с 64 и 256 ГБ памяти. Исключение составляет версия на 128 ГБ, которая продавалась дольше и пока остаётся вне обновлённого списка. Ранее в категорию винтажных также вошли все модификации iPhone 8 в цвете (PRODUCT)RED.

Согласно политике Apple, устройство признаётся винтажным, если с момента прекращения его официальных продаж прошло не менее пяти лет. Такие устройства ещё могут обслуживаться в фирменных и авторизованных сервисных центрах, однако наличие оригинальных комплектующих не гарантируется. В случае их отсутствия пользователю может быть отказано в ремонте.

Помимо этого, iPad Air 2 и iPad mini 2 были переведены из категории винтажных в категорию устаревших. Устройства, снятые с продаж более семи лет назад, Apple не обслуживает — даже в авторизованных сервисах, поскольку поставки необходимых деталей прекращены полностью.

Обновление классификации устройств напрямую влияет на владельцев старых моделей, особенно в контексте ремонта и технической поддержки. Пользователям рекомендуют учитывать это при планировании эксплуатации и возможной замены техники.

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