Apple просит Верховный суд США приостановить разбирательство по делу с Epic Games

Компания Apple подала срочное ходатайство в Верховный суд США с просьбой временно приостановить этап расчёта комиссий App Store на фоне продолжающегося судебного спора с Epic Games.

Apple утверждает, что продолжение процесса без паузы может нанести ей непоправимый ущерб, поскольку компания будет вынуждена вести разбирательства вокруг основ своей бизнес-модели и раскрывать конфиденциальную коммерческую информацию.

Речь идёт о продолжении многолетнего дела, начавшегося после решения суда 2021 года, когда Apple обязали смягчить правила App Store и разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты. В дальнейшем суд признал компанию нарушившей условия предписания, а в 2025 году ей запретили взимать комиссии за такие ссылки в приложениях в США.

Апелляционный суд подтвердил нарушение, но указал, что Apple может претендовать на разумную компенсацию за технологии, после чего нижестоящий суд должен был определить размер комиссии. Именно этот этап Apple теперь просит приостановить.

Компания также настаивает, что решение Верховного суда может полностью изменить ход дела, включая саму трактовку запрета и его применимость ко всем разработчикам, а не только к Epic Games.

В случае удовлетворения ходатайства действующая схема без комиссии за внешние платежные ссылки сохранится на время дальнейшего рассмотрения спора.