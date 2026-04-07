Apple продолжает продвижение дизайна Liquid Glass в iOS 26 и macOS 26

Apple продолжает демонстрировать эстетику Liquid Glass, представленную в iOS 26, iPadOS 26 и macOS 26. Компания опубликовала обновлённую галерею Liquid Glass Design Gallery, показывающую использование этого дизайна в сторонних приложениях.

В галерее представлены скриншоты ряда приложений для iPhone и iPad, иллюстрирующие разницу между интерфейсами в iOS 18 и iOS 26. Дизайн Liquid Glass применяется в элементах интерфейса, таких как панели вкладок, кнопки навигации, нижние панели инструментов, а также в отдельных кнопках поиска и всплывающих меню, которые Apple добавила и в собственные приложения.

Среди приложений, показанных в галерее, — AllTrails, Carrot Weather, Fantastical, Kroger, SketchPro, Trello и Le Monde. Ранее Apple уже публиковала галерею Liquid Glass после запуска iOS 26, где можно найти дополнительные примеры применения этого дизайна.

С момента дебюта Liquid Glass Apple внесла лишь небольшие изменения, например добавила слайдер для регулировки уровня эффекта на экране блокировки. По слухам, iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 продолжат использовать Liquid Glass без существенных изменений, но возможно появление системного слайдера для регулировки прозрачности интерфейса.