Apple призвала пользователей срочно обновить свои устройства

Компания Apple выпустила обновления для устранения уязвимости в программном обеспечении своих iPhone, iPad, очков Vision Pro, Apple TV и компьютеров Mac с macOS Sequoia.

Уязвимость, зарегистрированная как CVE-2025-24085, представляет собой ошибку «использование после освобождения», которая могла быть использована злоумышленниками для получения контроля над устройствами.

Apple сообщила, что уязвимость затрагивает устройства, работающие на iOS и macOS, и исправлена с помощью улучшенного управления памятью. Вредоносные приложения могли использовать эту уязвимость на устройствах под управлением iOS до версии 17.2.

Обновления программного обеспечения доступны для различных моделей iPhone и iPad, а также для Apple Vision Pro, Apple TV и macOS Sequoia. Пользователям рекомендуется установить обновления, чтобы защитить свои устройства от возможных атак.

Кроме того, в обновлениях исправлены и другие уязвимости, которые могли позволить запуск кода на устройствах жертв или получить доступ к личной информации.