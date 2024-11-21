Apple признана финансовой организацией в США из-за Apple Pay

Корпорация Apple получила статус финансовой организации в США в результате изменения федерального законодательства, согласно которому компании, осуществляющие более 50 миллионов транзакций в год, могут быть признаны банками.

Это стало возможным благодаря сервисам бесконтактных платежей Apple Pay и кредитной карте Apple Card.

Теперь действия Apple будут находиться под контролем Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере США (CFPB). В заявлении организации подчеркивается, что она будет защищать потребителей от несправедливых практик и принимать меры против нарушителей закона.

Директор CFPB Рохит Чопра отметил важность учета цифровых платежей, так как они стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Более 60% населения США используют мобильные кошельки, большинство из которых приходится на Apple Pay.

Издание 9to5Mac указывает, что признание Apple финансовой организацией может свидетельствовать о растущем интересе властей к компании. Специалисты предполагают, что в будущем Apple может быть вынуждена открыть доступ к NFC на iPhone, как это уже сделано в Европе.