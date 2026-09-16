Apple признала 21,5-дюймовый iMac 2019 года устаревающим

Apple добавила 21,5-дюймовый iMac с дисплеем Retina 4K, выпущенный в 2019 году, в список винтажных устройств. Теперь его ремонт в Apple Store и авторизованных сервисных центрах возможен только при наличии необходимых комплектующих.

В категорию винтажных Apple переводит устройства спустя пять лет после прекращения их продаж. Через семь лет они признаются устаревшими, после чего компания прекращает официальное сервисное обслуживание и поставку деталей.

Модель 2019 года получила процессоры Intel и предшествовала обновлённому 24-дюймовому iMac на чипе M1, представленному в 2021 году. Базовая версия оснащалась Intel Core i3, 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. На старте устройство стоило около 109 тыс. рублей по нынешнему курсу ЦБ.

27-дюймовый iMac того же поколения Apple внесла в список винтажных устройств ещё в июле 2025 года. Меньшая модель оставалась в продаже дольше, поэтому получила этот статус позднее.