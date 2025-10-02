Apple приостановила разработку лёгкого Vision Pro, чтобы ускорить выпуск AI-очков

Apple решила приостановить работу над более лёгкой и дешёвой версией Vision Pro стоимостью $3,499, чтобы сосредоточиться на создании умных очков с ИИ, сообщает Bloomberg. Компания планирует ускорить выпуск продукта, который сможет конкурировать с AI-очками Meta* Ray-Ban.

Ранее ходили слухи о разработке модели «Vision Air» к 2027 году, но инженеры проекта теперь будут работать над умными очками. Первая версия очков будет без дисплея, но планируется также модель с интегрированным экраном. Ожидается, что Apple представит первые AI-очки уже в следующем году, а версию с дисплеем — к 2027–2028 году.

Очки будут оснащены камерами, микрофонами и функциями AI, с управлением голосом через следующую версию Siri, обновление которой ожидается весной 2026 года. Apple предложит несколько вариантов материалов и оправ, превращая очки в модный аксессуар. Чип, разработанный Apple, обеспечит работу устройства, которое всё ещё будет зависеть от iPhone.

Несмотря на паузу в разработке лёгкого Vision Pro, Apple планирует обновить текущую модель новым чипом M5 уже в этом году.

*корпорация МЕТА является экстремистской и запрещена в России