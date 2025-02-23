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Apple приостановила бета-тестирование watchOS 11.4

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Apple объявила, что закрыла бета-версию watchOS 11.4 для всех моделей Apple Watch Series 6, что означает, что пользователи больше не могут её тестировать.

Об этом сообщил Аарон Перрис на X. Также была приостановлена бета-версия iOS и iPadOS 18.4 для некоторых iPhone и iPad.

Недавно Apple выпустила несколько новых бета-версий, включая watchOS 11.4 и iOS 18.4. Несмотря на наличие новых функций, неясно, что именно изменилось в watchOS 11.4.

Два пользователя сообщали, что их Apple Watch перестали работать после обновления, один из них имел Series 6. Это, похоже, стало причиной отзыва бета-версии.

Также была закрыта бета-версия iOS 18.4 для ряда устройств, включая многие модели iPhone 12 и некоторые iPad, выпущенные в 2020 году.

Пользователи сообщали о проблемах с загрузкой. В список отозванных моделей вошли iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini и несколько моделей iPad.

 

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