Apple приобрела разработчика Color.io и наняла его создателя

Apple в январе приобрела небольшую компанию Patchflyer, которая принадлежала разработчику Джонатану Охманну — создателю веб-инструмента Color.io для цветокоррекции изображений, сообщает уведомление о сделках, опубликованное в ЕС.

Color.io использовался фотографами и кинематографистами для стилизации изображений с эффектом плёночной цветопередачи и включал собственный цветовой движок, а также набор инструментов для тонкой настройки цвета. Проект был известен простотой использования при сохранении профессиональных возможностей.

В прошлом году Охманн объявил о закрытии сервиса, а затем сообщил о переходе в другую компанию, где сможет работать над более масштабными задачами после более чем десяти лет самостоятельной разработки.

Color.io прекратил работу 31 декабря 2025 года после периода уведомления пользователей. После перехода Охманна в Apple предполагается, что его наработки могут быть использованы в будущих версиях профессиональных приложений компании, включая инструменты для обработки видео и изображений.

Также в том же периоде Apple приобрела стартап PromptAI, занимавшийся компьютерным зрением и разработкой решений для анализа изображений с камер наблюдения.