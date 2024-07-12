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Apple превратила свою модель Apple Watch SE 2 в детские смарт-часы

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Согласно информации IT House, компания стремится сделать Apple Watch доступным продуктом для пользователей всех возрастов, включая детей.

Apple превратила свою модель Apple Watch SE 2 в детские смарт-часы

На сайте Apple, появилась страница посвященная продвижению Apple Watch SE 2. На сайте американского производителя перечислены преимущества Apple Watch SE 2, которые могут быть полезными для детей на протяжении всего дня.

На странице описаны различные функции Apple Watch SE 2, которые могут быть полезными для детей, включая возможность совершать звонки и отправлять текстовые сообщения, режим «класс не беспокоить», функцию поиска, водонепроницаемость, запись упражнений, обращение в экстренные службы, воспроизведение музыки, установку приложений сторонних разработчиков и использование Apple Cash.

Страница также указывает, что для Apple Watch с поддержкой сотовой связи эти функции могут быть доступны без необходимости постоянного соединения с iPhone.

Рекомендованы детям именно Apple Watch SE 2, при этом нет упоминаний о более дорогих моделях, таких как Apple Watch Series 9 или Ultra 2.

Это, возможно, связано с тем, что Apple считает, что Apple Watch SE 2 уже предлагают достаточно функций для большинства детей, в то время как флагманские модели могут быть излишне насыщены функциями.

 

 

Источник: ithome

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