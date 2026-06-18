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Apple превратила Siri в отдельное приложение в iOS 27

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Компания Apple в новой версии операционной системы iOS 27 выделила голосового помощника Siri в отдельное приложение. На главном экране iPhone ассистент теперь отображается как самостоятельная иконка Siri AI.

Обновленный формат работы предполагает переход от традиционных голосовых команд к полноценному чат-интерфейсу. Пользователи смогут просматривать историю взаимодействия с Siri, продолжать ранее начатые диалоги и создавать новые беседы в едином окне.

История общения синхронизируется через iCloud. Благодаря этому переписка с ассистентом становится доступной одновременно на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и Vision Pro. Такой подход позволяет сохранять контекст разговоров и использовать Siri как единый цифровой инструмент во всей экосистеме Apple.

В рамках обновления Siri получила расширенные возможности анализа данных. Пользователи смогут загружать изображения и документы, а обработка информации будет выполняться с использованием технологий Apple Intelligence. Кроме того, ассистент сможет учитывать персональный контекст, включая содержимое сообщений, электронной почты, элементы интерфейса и медиатеку устройства.

Новые функции доступны не на всех устройствах. Для работы Siri AI требуется поддержка Apple Intelligence, поэтому воспользоваться обновлением смогут владельцы iPhone 15 Pro и более новых моделей.

Таким образом, Apple продолжает развивать Siri как многофункционального ИИ-ассистента, объединяющего текстовое общение, анализ данных и персонализированные возможности в едином интерфейсе.

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